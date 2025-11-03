Премиерът на провинция Валенсия подаде оставка година след опустошителните наводнения

Ръководителят на правителството на автономната област Валенсия - Карлос Масон, подаде оставка година след мащабните наводнения, които бяха признати за най-опустошителното природно бедствие в Испания през последните десетилетия, съобщи Би Би Си.

"Реалността е такава, че днес съм обект на критика, шум, омраза и напрежение. Не мога да продължавам така. Знам, че направих грешки, признавам си това и ще живея с това до края на живота си", казва Масон в телевизионно обръщение.

Той признава, че е трябвало да промени графика си в деня на трагедията, за да овладее ситуацията.

Според анкети мнозинството от жителите на Валенсия са призовали за оставката на Карлос Масон заради действията му по време на наводнението. Протести с такова искане се провеждат всеки месец, а на 25 октомври приблизително 50 000 души излязоха по улиците на Валенсия. Миналата седмица, когато Масон пристигна на възпоменателна церемония в града, роднини на жертвите го посрещнаха с викове "убиец", "страхливец" и "махай се".

Напоследък Масон се появява рядко публично.

В деня на опустошителното наводнението Мейсън е прекарал почти четири часа в ресторант с журналистката Марибел Вилаплана и не е присъствал на извънредните срещи, провеждани през целия ден.

Местните органи за реагиране при бедствия също не успяха да предупредят хората. Предупреждението, което съветваше жителите да си останат вкъщи, беше изпратено повече от 12 часа след като националната метеорологична агенция издаде най-високото ниво на тревога поради обилни валежи.

Общо 229 души загинаха в резултат на наводненията във Валенсия и още осем в съседните региони.

Оставката на Масон дойде в същия ден, в който журналистката Марибел Вилаплана даде показания пред съда. Според съобщения в испанските медии Вилаплана е казал на съдията, че Масон "постоянно е изпращал съобщения" и телефонът му постоянно е звънял.

Обявявайки оставката си, Масон критикува правителството на премиера Педро Санчес, като го обвини, че блокира помощта за региона "единствено за да ни причини политическа вреда".

След оставката си Масон ще продължи да служи в регионалния парламент, което му дава имунитет от съдебно преследване. Очаква се той да бъде заменен на поста от друг представител на Народната партия.