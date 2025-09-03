Преди оспорвани избори чешкият премиер Фиала обвини опонента си Бабиш - сътрудничил си с екстремисти

Чешкият премиер Петър Фиала, който след месец ще се яви на оспорвани избори, заяви днес пред поддръжниците си, че основният му опонент Андрей Бабиш би заплашил демокрацията и позицията на страната в Европа, сключвайки сделки с екстремистки партии, предаде Ройтерс.

На парламентарните избори на 3-4 октомври дясноцентристката коалиция на Фиала ще се изправи срещу партията "Действие на недоволните граждани" (АНО) на Андрей Бабиш, който е евроскептик и съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Според допитване на агенцията за социологически проучвания Ипсос от 28-31 август АНО ще спечели първото място с 32,2 % от гласовете, което ще му даде преднина от 10 пункта пред коалицията на Фиала. Очакванията обаче са до седем партии да успеят да прескочат бариерата от 5 % за влизане в парламента, което означава, че почти сигурно следващото правителство ще трябва да бъде коалиционно.

Фиала каза пред свои поддръжници на Площада на мира в Прага, че европейските корени на страната биха могли да бъдат подкопани, ако Бабиш реши да разчита на крайнодесни или крайнолеви партии.

"Хората са обезпокоени какво ще се случи, ако популистите и екстремистите спечелят", заяви той. "За първи път от 1989 г. насам и аз съм разтревожен", добави Фиала, визирайки годината на Кадифената революция, в която тогавашната Чехословакия се освободи от комунистическото управление.

Фиала се надява, че ще засили подкрепата си сред избирателите на основните партии, като отправи предупреждение относно потенциалните бъдещи коалиционни партньори на своя опонент, отбелязва Ройтерс.

Партията АНО на Бабиш бе основана като проевропейско, центристко и либерално движение през 2011 г., но той след това я превърна в партия, която е настроена срещу Брюксел и имигрантите, и сформира групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент заедно с Орбан и няколко други крайнодесни европейски партии.