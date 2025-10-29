Ексклузивно Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 29.10.2025

Пратеникът на Путин заговори за край на войната срещу Украйна до една година

OFFNews 29 октомври 2025 в 18:01 512 1
Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев

Снимка Getty Images
Кирил Дмитриев

Войната срещу Украйна ще приключи в рамките на една година, твърди специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев.

„Убедени сме, че сме по пътя към мира и като миротворци трябва да го осъществим“, каза Дмитриев на икономически форум в саудитската столица Рияд. Той е на форума в качеството си на директор на руския Фонд за преки инвестиции.

На въпрос дали е възможен мир в Украйна в рамките на една година, Дмитриев отговори: „Вярвам, че да.“

В Рияд днес Дмитриев акецентира на сътрудничеството между Съединените щати, Саудитска Арабия и Русия и каза, че това сътрудничество ще направи света по-сигурен.

„Хората в момента са съсредоточени върху регионалния конфликт, който съществува около Русия, но ние не искаме той да прерасне в по-голям конфликт. И затова трябва да се справяме по-добре, отколкото досега, а не по-зле“, заяви  специалният пратеник на Путин.

    42

    1

    Октим

    29.10 2025 в 18:07

    -0
    +0
    Много се говори, но нищо не се прави!
     
