Повече от 2200 души са загинали при земетресението в Афганистан, близо 4000 са ранените

Повече от 2200 души са загинали при земетресението, което разтърси Източен Афганистан през изминалия уикенд. Това съобщиха талибанските власти в последната си актуализация на информацията, предаде АФП.
Жертвите са общо 2217, а ранените – близо 4000, по данни на правителствения говорител Хамдула Фитрат, публикувани в социалната мрежа X. Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан.
Фитрат подчерта, че "спасителните операции все още продължават".
Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя (31.08) късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.
