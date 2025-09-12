Порой наводни Токио, спря и влакът-стрела

OFFNews 12 септември 2025 в 09:33 290 0

Снимка БТА/АП

Проливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио, синоптиците прогнозират още бури, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.

Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.

В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.

Над 7000 домакинства в японската столица са останали без ток, съобщи енергийният оператор.

Властите призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Чичото на момчето от Русе разказва как стана инцидента с полицейския шеф