Порой наводни Токио, спря и влакът-стрела

Проливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио, синоптиците прогнозират още бури, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.

Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.

В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.

Над 7000 домакинства в японската столица са останали без ток, съобщи енергийният оператор.

Властите призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.