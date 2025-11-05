Поне 10 ранени, след като мъж се вряза с колата си в хора във Франция

OFFNews 05 ноември 2025 в 13:06 301 0
Мястото на нападението

Снимка БТА/AP

Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие.

Това съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.

Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа Х.

"По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той, цитиран и от БТА.

Започнало е разследване, уточни Нуниез.

