Поне 10 ранени, след като мъж се вряза с колата си в хора във Франция

Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие.
Това съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.
Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа Х.
"По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той, цитиран и от БТА.
Започнало е разследване, уточни Нуниез.
