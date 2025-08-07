Полско издание публикува план, за който твърди, че е приемлив за Кремъл за край на войната

Русия запазва завладяното за 49-99 години и повечето санкции отпадат, НАТО продължава да се разширява, а САЩ и в бъдеще ще въоръжават Киев

OFFNews 07 август 2025 в 14:20 9036 5
Путин и Уиткоф
Путин и Уиткоф.

Полското онлайн издание Onet публикува план, за който се твърди, че е "приемлив" за Москва за спиране на бойните действия в Украйна.

Според медията именно това са пунктовете, по които е регистриран напредък по време на срещата в Кремъл между руския диктатор Владимир Путин и специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в четвъртък. 

Onet твърди, че между Украйна и Русия няма да бъде подписан мирен договор, а примирие. Кремъл ще получи фактическо признаване на завзетите територии чрез тяхното „замразяване“ за период 49-99 години. Също така повечето санкции наложени на Руската федерация ще бъдат отменени. В началото ще останат забраните за търговия с руски петрол и газ, но в дългосрочна перспектива и този внос щял да бъде разширен.

В същото време Кремъл няма да получи никакви гаранции за неразширяване на НАТО, а САЩ ще продължат да оказват военна подкрепа на Украйна.

Тази информация не може да бъде проверена от независим източник.

    3055

    5

    helper68

    07.08 2025 в 20:21

    -0
    +10
    Абе перчем, що не вземеш да върнеш половината ''хемерика'' на Мехико за 99 години... :)))))))))

    ''Мирен план'' без обещение, перчема питал ли е Украйна дали са съгласни?

    4000

    4

    кинджал

    07.08 2025 в 19:25

    -0
    +20
    Преговори и отстъпки на една убийствена клика? Вместо да я изолират и смачкат?

    1948

    3

    craghack

    07.08 2025 в 16:18

    -0
    +28
    Кофти! Всъщност САЩ през цялото време искаха да угодят на Путин и не дадоха на Украйна това, което й бе нужно в началото за да обърне хода на войната. Моментът бе изпуснат още лятото на 2022-ра. В момента това не звучи зле, но е отстъпка пред Путин в стил Мюнхен 1938-а. Онзи ще превъоръжи армията и отново ще тръгне, повод ще си измисли. Украинците бяха реално предадени от Запада, който веднъж ги накара да се разделят с ядрените си оръжия в замяна на обещания за сигурност, втори път не им даде това, което трябваше и когато трябваше, а сега са принудени да загубят 25 процента от територията си. Руската пропаганда ще ги залее като цунами и следващите години ще са бая тегави за тях. Да не говорим, че при нова руска атака няма да го има ентусиазма от началните дни на войната. Гнусна постъпка от страна на Запада и особено САЩ. Добре, че са скандинавците, балтийските републики и Великобритания, че иначе голям срам!

    5129

    2

    Mateevk

    07.08 2025 в 15:45

    -17
    +12
    Това изглежда възможно най-доброто решение на фона на тази абсурдна война и с оглед на перспективата за трета световна война. След 49-99 г. я камилата, я камиларят.

    24568

    1

    dolivo

    07.08 2025 в 15:23

    -7
    +0
    ако спре тази месомелачка, не е толкова зле.

     