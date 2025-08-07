Полско издание публикува план, за който твърди, че е приемлив за Кремъл за край на войната

Полското онлайн издание Onet публикува план, за който се твърди, че е "приемлив" за Москва за спиране на бойните действия в Украйна.
Според медията именно това са пунктовете, по които е регистриран напредък по време на срещата в Кремъл между руския диктатор Владимир Путин и специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в четвъртък.
Onet твърди, че между Украйна и Русия няма да бъде подписан мирен договор, а примирие. Кремъл ще получи фактическо признаване на завзетите територии чрез тяхното „замразяване“ за период 49-99 години. Също така повечето санкции наложени на Руската федерация ще бъдат отменени. В началото ще останат забраните за търговия с руски петрол и газ, но в дългосрочна перспектива и този внос щял да бъде разширен.
В същото време Кремъл няма да получи никакви гаранции за неразширяване на НАТО, а САЩ ще продължат да оказват военна подкрепа на Украйна.
Тази информация не може да бъде проверена от независим източник.
