Полска ракета е ударила къща в Източна Полша при нахлуването на руски дронове

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет, за да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс и БТА.

Полските власти първоначално съобщиха, че жилищната сграда в село Вирики-Вола вероятно е била ударена от един от 21 руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.

Първо полският ежедневник "Жечпосполита" във вторник съобщи, че къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала.

"Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет, защитаващ Полша, защитаващ отечеството, защитаващ нашите граждани", каза пред телевизия Те Ве Ен 24 и Шемоняк.