Полша затяга закона за помощите за украинските бежанци

Полша затегна условията за получаване на помощи от хиляди украински бежанци на своя територия, предаде ДПА.

Полският президент Карол Навроцки подписа закон за удължаване на помощите за украинските бежанци малко преди крайния срок 1 октомври, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), позовавайки се на ръководителя на президентската канцелария.

Ако законът не беше подписан от държавния глава, то тогава правните разпоредби, съгласно които украинците в Полша биват наемани на работа, щяха да престанат да действат от началото на октомври.

Една от новите разпоредби гласи, че украинските бежанци ще получават социални помощи като детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в Полша.

Либералното полско правителство и десният консервативен президент Навроцки, който спечели изборите в началото на юни, влязоха в сблъсък заради законодателството.

Навроцки наложи вето на първоначалния вариант на закона, след което правителството отстъпи по отношение на детските надбавки за украинските бежанци.

