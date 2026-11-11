Покойник победи на местни избори в Северна Калифорния

Куриозен случай беляза местните избори в Северна Калифорния. Кандидат, починал два месеца преди вота, води в надпреварата за място в окръжния съвет на Калаверас. Покойният Брус Джудичи събира 57% от преброените гласове, или 1982 гласа, и води пред живия си опонент Клайд Клап, който получава 43% (1496 гласа), пише Ню Йорк пост.

В окръга остават за обработка още над 600 бюлетини, но преднината на Джудичи е толкова голяма, че обратът е практически невъзможен.

Джудичи е починал след инцидент по време на предизборна кампания. Докато води активно кампанията си от врата на врата, на 31 август Джудичи паднал по стръмен склон, от чиито наранявания така и не успява да се възстанови. Въпреки кончината му, неговият екип взема решение да не спира агитацията.

"Брус беше обичан от мнозина. Смъртта му предизвика огромна вълна от съчувствие към загубата, която претърпяха семейството му, общността, колегите му и организациите, които той подкрепяше с неуморна всеотдайност през годините", пишат негови почитатели.

Доброволците продължават да призовават избирателите в социалните мрежи да подкрепят починалия кандидат, за да довършат мисията му за по-добро и отговорно управление на местния бюджет.

Ако Джудичи спечели, мястото му в съвета ще остане вакантно. Новоизбраният губернатор на Калифорния Ксавиер Бесера ще трябва да назначи временен заместник, които доброволно кандидатстват за поста. Той ще изпълнява длъжността до провеждането на нови избори.

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