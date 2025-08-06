Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Почина служителка на турския парламент, след като бе наръгана 37 пъти от съпруга си

06 август 2025
Служителката на турския парламент Салиха Озан е починала от раните си в Анкара, след като вчера е била наръгана общо 37 пъти от съпруга ѝ, с когото е водела бракоразводно дело, съобщи турският вестник „Биргюн“.

Жената е подавала сигнали за заплахи и е търсила закрила от институциите още преди повече от година. По думите ѝ, при завеждането на бракоразводното дело съпругът ѝ я е заплашвал, че ще подпали дома ѝ и ѝ е изпращал снимки на оръжия с предупреждение, че ще ги използва срещу нея.

В нейна памет днес в 13:00 ч. пред сградата за връзки с обществеността на турския парламент ще се проведе едноминутно мълчание. Очаква се в протеста да се включат както депутати, така и парламентарни служители.

Феминистки групи обвиняват властите в Турция, че не предприемат достатъчно действия срещу случаите на убийства на жени, които по данни на организации за защита на правата на жените в Турция са над 200 от началото на годината.

