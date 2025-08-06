Почина служителка на турския парламент, след като бе наръгана 37 пъти от съпруга си

Служителката на турския парламент Салиха Озан е починала от раните си в Анкара, след като вчера е била наръгана общо 37 пъти от съпруга ѝ, с когото е водела бракоразводно дело, съобщи турският вестник „Биргюн“.

Жената е подавала сигнали за заплахи и е търсила закрила от институциите още преди повече от година. По думите ѝ, при завеждането на бракоразводното дело съпругът ѝ я е заплашвал, че ще подпали дома ѝ и ѝ е изпращал снимки на оръжия с предупреждение, че ще ги използва срещу нея.

В нейна памет днес в 13:00 ч. пред сградата за връзки с обществеността на турския парламент ще се проведе едноминутно мълчание. Очаква се в протеста да се включат както депутати, така и парламентарни служители.

Феминистки групи обвиняват властите в Турция, че не предприемат достатъчно действия срещу случаите на убийства на жени, които по данни на организации за защита на правата на жените в Турция са над 200 от началото на годината.