Починал е един от мастодонтите на руската журналистика - Кирил Вишински, изпълнителен директор на холдинга "Русия днес", съобщава информационната агенция "РИА Новости", която е част от същия холдинг.

От 2014 до 2018 година Вишински е оглавявал киевското бюро на агенция "РИА Новости", а през 2018 г. е задържан в Украйна за държавна измама и освободен на следващата година в рамките на обмен между Украйна и Русия.

В Русия Вишински е назначен за изпълнителен директор на "Русия днес", а от октомври 2023 г. - за главен редактор на "Спутник".

Вишински е бил на 58 години. В съобщението е посочена причина за смъртта - тежко и продължително заболяване.

Вишински е роден в Днепропетровск (сега Днепър) в Украйна, работил е като кореспондент в Украйна. Украинските следователи го обвиняват в разпространение на проруска пропаганда и сътрудничество с РИА Новости, която е разпространявала антиукраински материали. По това време самият Вишински отрича, че РИА Новости Украйна е свързана с руската държавна агенция. В Русия твърдяха, че е преследван заради журналистическата си дейност, а редица международни журналистически организации призоваха за освобождаването му, припомня "Радио Свобода". Днес, напротив, много медии в съюзнически на Украйна държави обявяват Вишински за пропагандатор на Кремъл.

В Русия Вишински е заемал висши позиции в държавни медийни структури. Бил е водещ на предаването „Типична Украйна“ по руската телевизия, което се е излъчвало преди пълномащабното руско нахлуване. Редица украински участници в това предаване, както писа руската служба на BBC, се оплакаха, че журналистите на предаването са получили коментари от тях чрез измама, представяйки се за кореспонденти на украински медии. Вишински е подкрепил нахлуването в Украйна през 2022 г. На президентските избори през 2024 г. е бил доверен човек на Владимир Путин, пише "Радио Свобода".