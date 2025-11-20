Планът на Тръмп за край на войната вече е предаден на Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски получи официално проект на плана на САЩ, който според американската страна може да помогне за намирането на дипломатическо решение на войната с Русия, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на неговата канцелария.

„Президентът на Украйна официално получи проектоплана от американска страна, който според американската страна може да засили дипломацията. Президентът на Украйна очерта основните принципи, които са важни за нашия народ, и след днешната среща се съгласихме да работим по точките на плана по такъв начин, че той да осигури достоен край на войната“, пише в изявление на президентството, публикувано в официалния му акаунт в социалната мрежа „Телеграм“.

„Украйна се стреми към мир от първите секунди на руската инвазия и ние подкрепяме всички смислени предложения, които могат да доближат истинския мир. Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп от началото на тази година за прекратяване на кръвопролитията. Готови сме да работим конструктивно с американската страна и нашите партньори в Европа и по света, така че резултатът да бъде мир. В следващите дни президентът на Украйна очаква да обсъди с президента Тръмп наличните дипломатически възможности и основните точки, които са необходими за мир“, се допълва в изявлението.

Войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2025 г., продължава вече повече от три години и половина.