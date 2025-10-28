Пиян руснак, воювал в Украйна, прегази до смърт две деца край пешеходна пътека

Пиян руснак, който е воювал в Украйна, прегази и уби край пешеходна пътека две момичета - сестри на 7 и 9 години, в град Ревда в руската Свердловска област. Още едно момиче - на 11 години, е в реанимация в тежко състояние след пътното престъпление.

Децата са били на тротоара и са чакали зеления сигнал на светофара.

37-годишният мъж се казва Михаил С., воювал е в Украйна, през юли е ранен и се е върнал у дома, за да "се възстанови".

"Купи си кола, защото едва ходи. След като го изписаха от болницата, пренощува у дома само веднъж. Нае си някъде вила. По цели дни обикаляше, пиеше. Напълно се беше побъркал. Вчера го молех: „Хайде да си ходим у дома, да си ходим у дома”. Но той не искаше. Сега се виня, че не успях да го спра. Опитах се. Но той не ме послуша” – заяви пред местна медия съпругата на Михаил.

"Пети ден обикаляше града с тази кола" - разказват още местни жители.

37-годишният Михаил в момента е в болница — след като е блъснал децата, той се е забил в магазин наблизо.

На мястото на прегазването на децата жителите на Ревда създадоха спонтанен мемориал с цветя и играчки.

    28.10 2025 в 20:28

    Пълни нещастници, ама не го знаят и няма да го научат никога.

    Джендо Джедев

    28.10 2025 в 20:17

    Още колко такива ще залеят Рашка когато войната свърши... И просто ще пренесат войната вътре в страната.
     
