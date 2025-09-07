Петима души загинаха, един е тежко ранен при сблъсък между лодка с мигранти и кораб на турската брегова охрана

OFFNews 07 септември 2025 в 17:33 700 0
Мигранти

Снимка GettyImages
Мигранти

Петима души загинаха, а един е тежко ранен при сблъсък между лодка с мигранти и кораб на турската брегова охрана край северозападния бряг на Турция.

Новината съобщи офисът на местния губернатор, добавяйки, че се провежда операция по издирването на изчезнал човек.

В изявление областната администрация съобщи, че високоскоростна лодка, превозваща 34 мигранти и един трафикант на мигранти, се е сблъскала с кораб на бреговата охрана край брега на Бадавут в окръг Айвалък.

"В резултат на спасителните операции в региона бе установено, че петима души, паднали в морето, са загубили живота си. Една жена е тежко ранена и е откарана в болница", се казва в изявлението, цитиран от Ройтерс.

Прокуратурата в Айвалък е започнала разследване на инцидента.

Егейско море е често използван транзитен маршрут за мигранти, които се опитват да преминат от Северна Африка и Близкия изток към Европа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин