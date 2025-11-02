Песков смята, че няма нужда от среща между Тръмп и Путин

OFFNews 02 ноември 2025 в 18:17 317 3
Дмитрий Песков

Снимка БТА/АП
Дмитрий Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че към този момент няма нужда от среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин. 

„Хипотетично подобна среща е възможна, но към този момент няма нужда от нея. Нужна е внимателна и детайлна работа по въпросите на мирното споразумение,“ каза още Песков, цитиран от руските държавни медии.

На 16 октомври Тръмп и Путин разговаряха по телефона, като американският президент тогава обяви, че е готов да се срещне с Путин в Будапеща и дори твърдеше, че се наблюдава "напредък" в мирните преговори.

Само пет дни по-късно обаче (21 октомври) плановете за среща бяха замразени. Тръмп заяви, че не желае "безсмислена среща", докато Москва отказва да прекрати боевете по фронтовата линия.

След този рязък обрат Тръмп предприе действия, като наложи санкции на 22 октомври срещу руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".

    Джендо Джедев

    02.11 2025 в 19:34

    Гроздето е кисело... ;)

    Октим

    02.11 2025 в 18:31

    Този пиян смръдльо е последния боклук, който може да има мнение и дава коментари за нещо, което изобщо не зависи от него!

    781000

    02.11 2025 в 18:26

    Все едно те определят кога ще има среща и кога не !
     
