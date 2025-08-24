Пентагонът вкарва армия в Чикаго и Вашингтон срещу престъпността

OFFNews 24 август 2025 в 08:53 1290 4
Войници в Чикаго.

Снимка БТА/АП

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

Тръмп предупреди и кметът на американската столица "да се вземе в ръце", иначе ще бъде сменена.

    7550

    4

    alfakentavur

    24.08 2025 в 10:20

    -0
    +0
    Отивам да обера магазин.
    Има няколко начина да ме спре армията:
    1. Тя вече да е там. Обаче - не може да е един войник. Трябва да са поне няколко, че и цял взвод. Може ли да има по толкова войници във всеки магазин във всяко място, което може да бъде обрано? Абсолютно не.
    2. Да дойде много бързо, докато още съм в магазина. Така както полицията се отзовава, ако може на сигнал. Е тук няма разлика с полицията. Ако полицията не успява винаги, няма как армията да успява.
    3. Армията така да заварди града и да обяви вечерен час и непрекъснато да се правят проверки на съмнителни хора, че това също не виждам как ще се случи.

    4818

    3

    Koel

    24.08 2025 в 10:14

    -0
    +0
    На американците не им се е налагало до сега, през кратката си история, да се борят за свободата си. Време е да научат и този урок.

    542

    2

    Октим

    24.08 2025 в 10:07

    -0
    +0
    Няма да е лошо да разположат една армия в Белия дом, тъй като най-големя престъпник срещу страната си и света се е разположил там и изпълнява функцията на нещо като президент!

    19658

    1

    voododoll

    24.08 2025 в 10:00

    -0
    +1
    Жалко е че Американския народ който до сега беше олицетворението на свободата, се сви в черупката си и позволява на Оранжевия Путинист да безчинства. Тъжно наистина!

     
