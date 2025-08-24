Пентагонът вкарва армия в Чикаго и Вашингтон срещу престъпността

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".
Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието.
В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.
Тръмп предупреди и кметът на американската столица "да се вземе в ръце", иначе ще бъде сменена.
24.08 2025 в 10:20
Има няколко начина да ме спре армията:
1. Тя вече да е там. Обаче - не може да е един войник. Трябва да са поне няколко, че и цял взвод. Може ли да има по толкова войници във всеки магазин във всяко място, което може да бъде обрано? Абсолютно не.
2. Да дойде много бързо, докато още съм в магазина. Така както полицията се отзовава, ако може на сигнал. Е тук няма разлика с полицията. Ако полицията не успява винаги, няма как армията да успява.
3. Армията така да заварди града и да обяви вечерен час и непрекъснато да се правят проверки на съмнителни хора, че това също не виждам как ще се случи.
24.08 2025 в 10:14
24.08 2025 в 10:07
24.08 2025 в 10:00
