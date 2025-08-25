Патрули на Националната гвардия с оръжие във Вашингтон

Части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за ескалация в разгръщането на военните във федералната столица, уточнява БТА.

На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че „градът е нападнат от престъпни банди“.

Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие.

Тръмп обяви, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл“ Тръмп заяви, че Балтимор е "извън контрол“ и е "залят от престъпност“.

Написаното от президента на САЩ беше в отговор на поканата на губернатора на Мериленд Уес Мур през следващия месец да се присъедини към градската управа и да се разходи по улиците на града, за да обсъдят заедно обществената безопасност.

Тръмп написа още, че "Мур трябва да почисти тази криминална катастрофа“, преди да обмисли да се присъедини към него на разходка из Балтимор. Президентът добави, че ако губернаторът се нуждае от помощ за осигуряване на безопасността на града, "ще изпрати войските“. В отговор губернаторът се похвали, че Балтимор има най-ниския процент убийства за последните 50 години.