Първа обща стачка в Испания от 14 години, протестиращи блокираха движението

Испански работници участваха в първата обща стачка в страната от 14 години насам. Протестът срещу жилищната криза се случи по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори в страната, насрочени за 29 ноември, предаде Ройтерс.

Протестиращите в Мадрид блокираха движението с контейнери за отпадъци. В Барселона работниците блокираха пътищата с горящи гуми. Много магазини в града останаха затворени, а витрините им бяха закрити с дървени плоскости.

В Мадрид са възникнали сблъсъци между протестиращите и полицията. Към обяд властите съобщиха, че 27 души са били арестувани във връзка с дребни инциденти в цялата страна, пише "Гардиън".

Метрото и автобусите в Барселона бяха спрени до час пик, след което са работили с ограничено разписание.

Синдикатите съобщиха за високо участие в стачката в редица сектори, включително 90% в автомобилната индустрия и пристанищния сектор, както и 82% в дейностите по сметосъбиране. Те обаче отбелязаха, че участието в различните части на страната е било неравномерно.

Според Испанската централна банка недостигът на жилища в страната е около 750 000, като се очаква до 2028 г. да надхвърли един милион. Средният наем в Испания е 1176 евро. Той се равнява на около 98,7 на сто от средната месечна заплата на млад човек, сочат данни на младежкия съвет в страната.

Заместник-председателят на Испанската конфедерация на бизнес организациите Анхела де Мигел посочи, че решението на кризата е да се строят повече жилища и да се намалят данъците в строителството и при покупката на жилище. По думите ѝ през последното десетилетие заради тези данъци на крайната цена на новите жилища се е увеличила с 40%.

Демонстрацията беше подкрепена от двата най-големи синдиката в Испания - Общият съюз на трудещите се (UGT) и Синдикалната конфедерация на работническите комисии (CCOO), които представляват над един милион работници.

Стачката идва след седмици на демонстрации и палаткови лагери, предизвикани от принудителното изселване и последвалата смърт на 87-годишна жена в Мадрид, предаде БТА.

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