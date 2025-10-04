Пак дронове над летището в Мюнхен, затвориха двете писти

04 октомври 2025
Международното летище в Мюнхен затвори отново

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени за втори път през последното денонощие. Пилот на самолет, чието излитане е било отменено, съобщи, че отново са забелязани дронове, предаде Ройтерс.

Пилотът на машината, която е трябвало да излети за Лондон, е добавил, че хеликоптери на полицията са вдигнати във въздуха, уточнява БТА. 

Говорител на летищната полиция потвърди, че и двете писти са затворени, но не уточни причината за това.

Летището беше затворено за първи път миналата вечер, след като в района му бяха забелязани да летят дронове. Работата беше възобновена рано сутринта вчера, но 17 полета бяха анулирани.

