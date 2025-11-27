Пада ли Покровск?

Путин обяви Покровск за „70% превзет“, Киев отрича - в града има ожесточени боеве.

Руските сили са почти изцяло обкръжили украинския град Покровск и контролират около 70% от територията му, заяви днес президентът Владимир Путин на пресконференция в Киргизстан. Украйна обаче опровергава това и твърди, че в центъра на града продължават ожесточени сражения. Информацията е на Ройтерс.

Москва се стреми към пълен контрол над Покровск – град, който Русия нарича с историческото му съветско име Красноармейск – още от средата на 2024 г., в рамките на кампанията за завладяване на целия индустриален регион Донбас.

Руските сили избягват фронтална атака срещу града и вместо това използват обходни маневри, с които постепенно го обграждат. Според Путин в Покровск и в съседния град Мирноград (наричан от руснаците Димитров) украинските войски са „в сериозна опасност“.

„Красноармейск и Димитров са напълно обкръжени“, заяви той. По думите му Киев губи „някои от най-боеспособните си части“, а в южната част на Мирноград украински подразделения са разпръснати и „нашите войски систематично ги унищожават“.

Москва определя Покровск като „вратата към Донецк“ и смята, че овладяването му ще отвори пътя за настъпление на север към Краматорск и Славянск – двата най-големи градa в Донецка област, които остават под украински контрол.

Главнокомандващият украинските сили Олександър Сирски отхвърли руската версия. В публикация в социалните мрежи той заяви, че украинските войски отблъскват новите руски атаки срещу Покровск и Мирноград и че сраженията в центъра на града продължават.

Ройтерс отбелязва, че към момента не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.