Пада ли Покровск?

Путин обяви Покровск за „70% превзет“, Киев отрича - в града има ожесточени боеве.
Руските сили са почти изцяло обкръжили украинския град Покровск и контролират около 70% от територията му, заяви днес президентът Владимир Путин на пресконференция в Киргизстан. Украйна обаче опровергава това и твърди, че в центъра на града продължават ожесточени сражения. Информацията е на Ройтерс.
Москва се стреми към пълен контрол над Покровск – град, който Русия нарича с историческото му съветско име Красноармейск – още от средата на 2024 г., в рамките на кампанията за завладяване на целия индустриален регион Донбас.
Руските сили избягват фронтална атака срещу града и вместо това използват обходни маневри, с които постепенно го обграждат. Според Путин в Покровск и в съседния град Мирноград (наричан от руснаците Димитров) украинските войски са „в сериозна опасност“.
„Красноармейск и Димитров са напълно обкръжени“, заяви той. По думите му Киев губи „някои от най-боеспособните си части“, а в южната част на Мирноград украински подразделения са разпръснати и „нашите войски систематично ги унищожават“.
Москва определя Покровск като „вратата към Донецк“ и смята, че овладяването му ще отвори пътя за настъпление на север към Краматорск и Славянск – двата най-големи градa в Донецка област, които остават под украински контрол.
Главнокомандващият украинските сили Олександър Сирски отхвърли руската версия. В публикация в социалните мрежи той заяви, че украинските войски отблъскват новите руски атаки срещу Покровск и Мирноград и че сраженията в центъра на града продължават.
Ройтерс отбелязва, че към момента не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
САЩ предупредиха ЕС: Руснаците трупат значителни запаси от далекобойни оръжия
Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?
Европа обмисля немислимото: да отмъсти на Русия
Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?