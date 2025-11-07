Освободен е корабът, превзет от пирати край бреговете на Сомалия

OFFNews 07 ноември 2025 в 21:50 390 0
Патрул на сомалийската морска полиция в Аденския залив, край бреговете на полуавтономната област Пунтланд в Сомалия, 26 ноември 2023 г. Снимка: АП/Jackson Njehia

Снимка АП/Jackson Njehia/БТА
Патрул на сомалийската морска полиция в Аденския залив, край бреговете на полуавтономната област Пунтланд в Сомалия, 26 ноември 2023 г.

Силите на Европейския съюз за борба с пиратството освободиха днес търговския кораб "Хелас Афродита", плаващ под малийски флаг, който пирати превзеха на абордаж край бреговете на Сомалия вчера, предаде Ройтерс, позовавайки се на военноморската мисия на ЕС "Аталанта".

Всичките 26 души от екипажа на танкера са невредими, като няма информация за ранени, се казва в изявлението на "Аталанта".

"Хелас Афродита" превозва бензин от Индия за Южна Африка.

Както OFFNews писа, пиратите са стреляли с картечници и ракетни гранати по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона, информира по-рано Асошиейтед прес.

