Освободен е корабът, превзет от пирати край бреговете на Сомалия

Силите на Европейския съюз за борба с пиратството освободиха днес търговския кораб "Хелас Афродита", плаващ под малийски флаг, който пирати превзеха на абордаж край бреговете на Сомалия вчера, предаде Ройтерс, позовавайки се на военноморската мисия на ЕС "Аталанта".

Всичките 26 души от екипажа на танкера са невредими, като няма информация за ранени, се казва в изявлението на "Аталанта".

"Хелас Афродита" превозва бензин от Индия за Южна Африка.

Както OFFNews писа, пиратите са стреляли с картечници и ракетни гранати по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона, информира по-рано Асошиейтед прес.