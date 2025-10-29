Остра съпротива в Конгреса срещу изтеглянето на американски военни от Румъния

Ръководителите на комисиите по отбрана в двете камари на американския Конгрес подписаха съвместна декларация, в която изразяват безпокойството си от съобщението на Пентагона за изтегляне от Румъния на ротационната бригада от американски военнослужещи. Ръководителите на комисиите казват, че това е некоординирано и в противоречие със стратегията на президента Доналд Тръмп.
Декларацията е подписана от председателя на комисията по отбрана в Сената Роджър Уикър и председателя на комисията по отбрана в Камарата на представителите Майк Роджърс - и двамата републиканци, съобщава БТА.
"Противопоставяме се твърдо на решението да не бъде запазена американската ротационна бригада в Румъния и процеса на ревизиране на разполагането на силите, който би могъл да доведе и до други изтегляния на американски сили от Източна Европа", посочват двамата членове на Конгреса на САЩ.
Те напомнят ролята на Румъния като надежден съюзник в рамките на НАТО и за отношенията й със Съединените щати.
"Румъния беше силен съюзник, правейки големи инвестиции, за да приеме американските сили и за да модернизира инфраструктурата, от която имаха нужда те. Румъния харчи над 2 процента от БВП за отбрана от много години и се ангажира да стигне до 5 процента от БВП", отбелязват Уикър и Роджърс.
Те определят решението за изтегляне на американските военни като "преждевременно" и изтъкват, че то е взето без консултации с Конгреса.
"Преждевременното изтегляне на американските сили от Източния фланг на НАТО, само няколко седмици след като руски дронове нарушиха румънското въздушно пространство, подкопава възпиращите способности и рискува да провокира по-нататъшна руска агресия", заявяват Уикър и Роджърс.
Според тях решението изпраща "погрешен сигнал" към Русия именно в момента, когато президентът Тръмп оказва натиск върху Владимир Путин да се върне на масата за преговори за слагане на край на войната в Украйна.
Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Румъния и останалите членки на НАТО са били информирани за решението на САЩ на промени числеността на американските военнослужещи в Европа, като в Румъния се предвижда да останат разположени около 1000 американски военни.
