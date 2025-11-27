Осмината обвиняеми за взривяването на Кримския мост бяха осъдени на доживотен затвор

Съдът в Ростов на Дон произнесе присъди по делото за взривяването на Кримския мост през октомври 2022 г. Както поиска прокуратурата, осмината обвиняеми получиха доживотни присъди. Никой от тях не призна вината си.

На подсъдимата скамейка бяха Роман Соломко, Владимир Злоб, Георгий Азатян, Артьом Азатян, Александър Билин, Олег Антипов, Артур Терчанян и Дмитрий Тяжелих.

Те бяха обвинени в извършване на терористичен акт, незаконно притежаване на оръжие или взривни вещества, а Соломко и Терчанян - и в контрабанда на взривни устройства, съобщи Би Би Си.

Един от обвиняемите – директорът на транспортната компания Антипов – след произнасянето на присъдата се обърна към присъстващите и журналистите с кратка реч, пише „Медиазона“.

„Всички ние – осем души – преминахме полиграф. Всички доказахме своята невинност. Сътрудничихме изцяло. Сами се явихме в правоохранителните органи и сами дадохме показания. Няма нито един човек, който да е дал показания срещу нас“, каза той. „Всички свидетели казват, че сме невинни. Всички доказателства сочат, че сме невинни. Всички 116 тома (по делото) сочат, че сме невинни. Покажете на хората истината. Ние сме невинни. Ние сме невинни!“, повтори Антипов.

Експлозията на Кримския мост се случи рано сутринта на 8 октомври 2022 г. На автомобилната част на моста избухна камион, натъпкан с експлозиви, скрити в опаковки от полиетиленово фолио.

В резултат на това се срути част от съоръжението, загинаха петима, включително шофьорът на експлодиралия тежкотоварен автомобил Махир Юсубов.

През следващите няколко дни руските силовици задържаха осем души, които имаха някаква връзка с товара: двама предприемачи от Херсонска област (Соломко и Злоб), двама братя – собственици на склад в град Армавир (Артьом и Георгий Азатян), шофьор (Терчанян), доставчик на плодове и зеленчуци от анексирания Крим (Билин), логистик от Санкт Петербург (Антипов) и жител на Липецк, който отдавал под наем SIM карти (Тяжелих).

Според разследването всички те са членове на организирана група, създадена от шефа на Службата за сигурност на Украйна Василий Малюк с цел извършване на терористичен акт.

Въпреки че никой от подсъдимите не призна вината си, прокуратурата счете, че те не са могли да не знаят какво има в камиона.

Адвокатите на обвиняемите заявиха, че силите на реда са привлекли по това дело „група случайни хора, които са се оказали в неподходящото време на неподходящото място“.

„Разследването се основава на предположението, че обвиняемите не са могли да не знаят за взривните вещества и планираната експлозия на моста. Само от материалите по делото този извод не следва и няма доказателства“, каза един от защитниците.

В самата СБУ не крият, че взривът на Кримския мост е резултат от украинска специална операция. Въпреки това хората, които в крайна сметка са били задържани по обвинение в тероризъм, „са били намерени на сляпо“, призна Малюк.

В интервю за украинското издание NV през 2023 г. шефът на СБУ твърди, че задържаните са били „обикновени руски контрабандисти“, които „са се занимавали с обичайната си ежедневна дейност“.