Още от плана: Украйна съкращава 500 000 военни, Русия ще плаща годишна аренда за Донбас

OFFNews 20 ноември 2025 в 13:41 7892 12
американският план
Според The Economist, американският план повтаря много максималистични искания, известни от предишни руски предложения, като същевременно добавя няколко нови и „на практика представлява искане за капитулация на Украйна“.

В медиите се появиха нови подробности за така наречения 28-точков „мирен план“, разработен от САЩ съвместно с Русия – без участието на украинци или европейци.

Според източници на The Economist, планът повтаря много максималистични искания, известни от предишни руски предложения, като същевременно добавя няколко нови и „на практика представлява искане за капитулация на Украйна“.

По-конкретно, планът предвижда намаляване на броя на украинските войски до 40% от сегашното ниво (т.е. до приблизително 300 000 вместо 800 000 в момента) – без съответно намаление от страна на Русия.

На Украйна ще бъде забранено и да притежава няколко класа оръжия, включително ракетни системи с голям обсег, способни да достигнат Москва и Санкт Петербург.

Чуждестранни войски няма да бъдат допускани на украинска територия, а на самолети, използвани от чуждестранни дипломати, ще бъде забранено да летят до Украйна.

„Това поставя под въпрос намеренията на Русия относно украинското въздушно пространство“, пише изданието.

Украйна ще трябва също така да обяви руския език за втори държавен език и да възстанови Руската православна църква.

Не е ясно джколко широко е било разпространено това предложение в администрацията на Тръмп или дали е било предимно лична инициатива на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Също така не е ясно каква е целта на разработването на подобен план, освен да се смути украинският президент Володимир Зеленски в момент на слабост.

Източници, близки до украинската президентска администрация, се опасяват, че моментът може да показва, че определени среди в Америка използват корупционната криза, за да тласнат Украйна към неоправдани отстъпки, отбелязва The Economist:

„В същото време военните анализатори не вярват, че положението на Украйна е толкова отчайващо, че Володимир Зеленски да се съгласи на такива сурови условия.“

Според WSJ, изискванията на мирния план включват от разполагане на мироопазващи сили в Украйна и членство в НАТО за няколко години. В замяна Москва твърди, че обещава да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в закон.

Според британския Телеграф, Киев ще отстъпи контрола над Донбас, но ще запази собствеността върху териториите. Русия ще плаща аренда за контрола над региона.

    7550

    12

    alfakentavur

    20.11 2025 в 16:24

    -0
    +6
    Това ако е истина, трябва да свалят Оранжутана и да го пратят в каторга в Украйна.

    2005

    11

    prikobzon

    20.11 2025 в 16:15

    -0
    +8
    Краснов да върви на майната си! Барабар с путлер!

    15

    10

    jdravun

    20.11 2025 в 15:58

    -0
    +9
    Американците са куку ,ако си мисят ,че някой от Украйна и ЕС ,ще се съгласи(освен Обран)

    4000

    9

    Yavor Asparuhov

    20.11 2025 в 15:56

    -0
    +18
    От всички искания най- брутални са, да се признае руският език за официален и да се позволи на руската църква, да продължава да шпионира и промива мозъци. 4ри години избиват украински деца и искат да са си приятели :). Никаква вина за нищо от това което направиха. В какъв свят живеем само. Сега всички да се прегърнат с руснаците и да ги заобичат. Било каквото било.

    2970

    8

    Джендо Джедев

    20.11 2025 в 14:52

    -0
    +20
    "В замяна Москва твърди, че обещава да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в закон."

    Пфффффхахахахахахахахахахахахахахахаха!

    1953

    7

    craghack

    20.11 2025 в 14:46

    -0
    +9
    Нощните полюции на путиниста Уиткоф и авера му Краснов.

    3010

    6

    Зла свекърва

    20.11 2025 в 14:45

    -0
    +12
    Ако Тръмпова Америка застане зад това предложение, то тя минава на страната на деспотиите.

    Кой ще брани Украйна, ако военните бъдат намалени, ако няма собствени оръжия, при условие, че руската армия не се изтегли? Голото обещание на Русия, че и оформено като закон? Че те и сега си имат много закони, които не спазват, защото държавата им може да се нарече всичко друго освен нормална, правова държава. Защо трябва да вярваме, че от всички закони, които нарушават, ще решат да спазват точно този, който касае Украйна и другите държави?

    Ай сиктир от агресори и техните имперски комплекси.
    Ай сиктир от тъпи руснаци, дето вместо да си вкарат държавата в ред, са вдигнали ръце и нищо не правят, за да попречат на собствените си автократи да мародерстват по света.

    Русия е последният агресор от ВСВ, който не е бил демилитаризиран и отчаяно се нуждае да загуби тази война, да има ново управление, и да тръгне в нова посока, барем и те, ни ние, останалия свят, имаме нормално бъдеще, а не война.

    20434

    5

    случайно прочетох

    20.11 2025 в 14:42

    -0
    +21
    Много нагли предложения!
    "В замяна Москва твърди, че обещава да не атакува Украйна"
    И кой вярва на Москва?

    3153

    4

    user4eto

    20.11 2025 в 14:09

    -0
    +28
    На това споразумение бих му го подал чевъртит.
    Дъртите пергиши бай Дончо и капутлера да ходят да се гръмнат.

    5129

    3

    Mateevk

    20.11 2025 в 13:56

    -0
    +18
    Това е някакъв гнусен тюрлюгювеч, който сигурно само Витков може да забърка по рецепта на Димитриев. Как ще си запази Украйна собствеността върху Донбас, като Русия е включила региона в своята конституция? А освен тази "собственост", на Украйна нищо друго не й остава. Всичко ще й бъде забранено, освен да се подчинява на Путин за всичко. Но върхът на сладоледа е, че Русия щяла обещае да не прави повече така. Това вече ме довърши окончателно.
     
