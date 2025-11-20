Още от плана: Украйна съкращава 500 000 военни, Русия ще плаща годишна аренда за Донбас

В медиите се появиха нови подробности за така наречения 28-точков „мирен план“, разработен от САЩ съвместно с Русия – без участието на украинци или европейци.

Според източници на The Economist, планът повтаря много максималистични искания, известни от предишни руски предложения, като същевременно добавя няколко нови и „на практика представлява искане за капитулация на Украйна“.

По-конкретно, планът предвижда намаляване на броя на украинските войски до 40% от сегашното ниво (т.е. до приблизително 300 000 вместо 800 000 в момента) – без съответно намаление от страна на Русия.

На Украйна ще бъде забранено и да притежава няколко класа оръжия, включително ракетни системи с голям обсег, способни да достигнат Москва и Санкт Петербург.

Чуждестранни войски няма да бъдат допускани на украинска територия, а на самолети, използвани от чуждестранни дипломати, ще бъде забранено да летят до Украйна.

„Това поставя под въпрос намеренията на Русия относно украинското въздушно пространство“, пише изданието.

Украйна ще трябва също така да обяви руския език за втори държавен език и да възстанови Руската православна църква.

Не е ясно джколко широко е било разпространено това предложение в администрацията на Тръмп или дали е било предимно лична инициатива на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Също така не е ясно каква е целта на разработването на подобен план, освен да се смути украинският президент Володимир Зеленски в момент на слабост.

Източници, близки до украинската президентска администрация, се опасяват, че моментът може да показва, че определени среди в Америка използват корупционната криза, за да тласнат Украйна към неоправдани отстъпки, отбелязва The Economist:

„В същото време военните анализатори не вярват, че положението на Украйна е толкова отчайващо, че Володимир Зеленски да се съгласи на такива сурови условия.“

Според WSJ, изискванията на мирния план включват от разполагане на мироопазващи сили в Украйна и членство в НАТО за няколко години. В замяна Москва твърди, че обещава да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в закон.

Според британския Телеграф, Киев ще отстъпи контрола над Донбас, но ще запази собствеността върху териториите. Русия ще плаща аренда за контрола над региона.