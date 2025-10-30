Орбан ще посети Тръмп във Вашингтон, ще обсъждат среща САЩ-Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, за да обсъди с него вариантите за организиране на среща между САЩ и Русия. Освен това унгарският премиер ще настоява и изключването на страната му от обхвата на американските санкции срещу руските енергоизточници, съобщи Ройтерс.

"Предстоящата среща предлага възможност на двамата държавни глави да очертаят пътна карта, която да доведе до руско-американска среща, а чрез нея и до руско-украинско мирно споразумение", заяви говорителят на канцеларията на Орбан Гергей Гуяш.

Тръмп имаше намерение да се срещне с Владимир Путин в Будапеща този месец, но разговорите бяха отложени, тъй като Русия отказа да преустанови военните действия в Украйна.

Двамата лидери също ще сключат споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите. Орбан заяви, че има желание да сключи широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, за да балансира последиците от наложените американски мита на Европейския съюз.

"Някои от тези споразумения вече бяха договорени, докато обсъждането на други все още продължава", уточни той.

По-рано Орбан обяви, че в рамките на срещата си с Тръмп ще обсъди с него американските санкции срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Гуяш, от своя страна отбеляза, че санкциите не засягат директно нефтения внос на Унгария, а целта на Будапеща е да предотврати това да се случи и да потърси изключение от санкционните мерки. "Нашата цел е Унгария да получи изключение от американските санкции, за да може закупуването на руски природен газ и суров нефт да продължи по стабилен начин."

Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година.