Oколо 700 души са убити по време протести в Танзания

Около 700 души са били убити по време на протести срещу властта в Танзания, съобщи основната опозиционна партия в страната, цитирана от БТА.

Насилието избухна в сряда – деня на президентските и парламентарните избори, които се проведоха без участието на опозицията.

Въпреки въведения комендантски час в Дар ес Салам, икономическата столица и най-големия град на Танзания, стотици демонстранти излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от изборните резултати и политическите репресии.

По време на сблъсъците се чуха интензивни стрелби, а полицейски участък беше подпален. Протестите впоследствие обхванаха цялата страна.

Говорителят на Партията на демокрацията и прогреса Джон Китока заяви, че в Дар ес Салам жертвите са около 350, а в Мванза – над 200. Според него общият брой на загиналите достига приблизително 700 души.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека изрази дълбока загриженост от насилието и призова силите за сигурност да се въздържат от използването на непропорционална сила.

Представителят на комисариата Сейф Маганго настоя за незабавни и безпристрастни разследвания, както и за освобождаването на произволно задържаните опозиционни фигури.

Ескалацията на напрежението следва изключването на Партията на демокрацията и прогреса от изборите, след като тя отказа да подпише избирателния кодекс. Нейният лидер Тунду Лису беше арестуван и обвинен в измяна.

Президентката Самия Сулуху Хасан, която пое властта след смъртта на Джон Магуфули, е обвинявана, че потиска политическата опозиция, въпреки първоначалните очаквания за по-либерално управление.