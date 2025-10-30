Около 4000 студенти тръгнаха пеша към Нови Сад за годишнината от трагедията

Около 4000 студенти започнаха днес протестен поход от сръбската столица Белград към Нови Сад, по повод възпоменателно събитие на 1 ноември – година след трагичния инцидент на жп гарата в града, при който загинаха 16 души.

Сборният пункт на демонстрантите бе в квартал „Нови Белград“ пред сградата на Факултета по драматични изкуства, който първи обяви блокада в края на ноември миналата година. Тогава студенти бяха нападнати от привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия, докато отдаваха почит на загиналите и блокираха движението на близкото кръстовище.

Освен от Белград, в похода се включиха студенти, гимназисти и граждани от цяла Сърбия – от Чачак, Кралево, Горни Милановац, Ужице, Суботица, Вършац, Богатич, Шабац, Валево, Крагуевац и други населени места, съобщиха студентите в профила си в Инстаграм. Друга група пък от Ниш ще се придвижи до Нови Сад с велосипеди.

STIGLI SMO I MI NIŠKI STUDENTI!!! ❤️????????



Vidimo se u Novom Sadu! ❤️ pic.twitter.com/2tZ4yn3mum — Mateja Nikolić (@MATEJANIKOLlC) October 30, 2025

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад рухна и 16 души загинаха. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.