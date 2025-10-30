Около 4000 студенти тръгнаха пеша към Нови Сад за годишнината от трагедията

OFFNews 30 октомври 2025 в 15:24
Снимка X
Около 4000 студенти започнаха днес протестен поход от сръбската столица Белград към Нови Сад, по повод възпоменателно събитие на 1 ноември – година след трагичния инцидент на жп гарата в града, при който загинаха 16 души.

Сборният пункт на демонстрантите бе в квартал „Нови Белград“ пред сградата на Факултета по драматични изкуства, който първи обяви блокада в края на ноември миналата година. Тогава студенти бяха нападнати от привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия, докато отдаваха почит на загиналите и блокираха движението на близкото кръстовище.

Освен от Белград, в похода се включиха студенти, гимназисти и граждани от цяла Сърбия – от Чачак, Кралево, Горни Милановац, Ужице, Суботица, Вършац, Богатич, Шабац, Валево, Крагуевац и други населени места, съобщиха студентите в профила си в Инстаграм. Друга група пък от Ниш ще се придвижи до Нови Сад с велосипеди.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад рухна и 16 души загинаха. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

