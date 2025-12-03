Общото събрание на ООН призова Израел да се оттегли от Голанските възвишения

Общото събрание на ООН прие резолюция, с която изисква Израел да се оттегли от Голанските възвишения, които окупира през 1967 г. и анексира през 1981 г., съобщи ДПА.

Резолюцията бе приета с 123 гласа "за", 7 "против" – включително Израел и САЩ – и 41 "въздържал се".

Голанските възвишения са стратегически важно скалисто плато с дължина около 60 километра и ширина 25 километра. Те бяха завзети от Израел през 1967 г. и анексирани през 1981 г. Това обаче не е признато на международно равнище.

Резолюцията на ООН обявява, че решението на Израел от 1981 г. "да наложи своите закони, юрисдикция и администрация върху окупирания сирийски Голан е нищожно и призовава за неговата отмяна".

Освен това, Общото събрание призовава Израел да възобнови преговорите по сирийския и ливанския въпрос и да спазва по-рано поетите ангажименти и обещания. Тя също така изисква Израел да се оттегли от окупирания сирийски Голан до линията от 4 юни 1967 г.

Въпреки че резолюциите, приети от 193-членното Общо събрание, не са задължителни, те имат символично значение и отразяват глобалното настроение.