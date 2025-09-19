Обезвреждат две бомби в Берлин, евакуират над 20 000 души

Над 20000 души ще евакуират властите на Берлин, заради обезвреждането на две бомби от Втората световна война днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Едната бомба е близо до популярен туристически район в центъра на града, където полицията нареди евакуацията на около 10 хиляди души. Другата бомба е в западната част на столицата, като заради нея бе наредено на около 12 400 души да се евакуират.
В отцепените райони има посолства и административни сгради, както и медицински заведения. Болниците обаче няма да бъдат засегнати от евакуацията.
Движението на една от линиите на метрото е спряно.
Осигурен е подслон за хората, които няма къде да отседнат по време на евакуацията.
