Обезвреждат две бомби в Берлин, евакуират над 20 000 души

Спряна е една от линиите на метрото в германската столица

OFFNews 19 септември 2025 в 09:24 385 0
Изглед от Берлин

Снимка БТА/АП
Над 20000 души ще евакуират властите на Берлин, заради обезвреждането на две бомби от Втората световна война днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Едната бомба е близо до популярен туристически район в центъра на града, където полицията нареди евакуацията на около 10 хиляди души. Другата бомба е в западната част на столицата, като заради нея бе наредено на около 12 400 души да се евакуират. 

В отцепените райони има посолства и административни сгради, както и медицински заведения. Болниците обаче няма да бъдат засегнати от евакуацията. 

Движението на една от линиите на метрото е спряно. 

Осигурен е подслон за хората, които няма къде да отседнат по време на евакуацията. 

