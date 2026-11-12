Нови прекъсвания в работата на Starshield над Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови прекъсвания в работата на системата Starshield на Starlink над територията на Украйна. За това са му докладвали министърът на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващият на ВСУ Михаил Драпатий.
Ограниченията засягат цялата линия на фронта и окупираните територии.
По думите на Зеленски, скоростта на връзката е ограничена до 161 километра в час.
„Това не са случайни грешки, а системно ограничение на скоростта“, добави президентът.
Ако проблемите със Starlink се наблюдават от няколко дни, то сателитната връзка може да е била ограничена по време на тристранните преговори в Абу Даби, посветени на прекратяването на войната, коментират наблюдатели.
ВСУ вече са се сблъсквали с ограничения в работата на терминалите за сателитна връзка Starlink в средата на октомври.
Според The Atlantic и Ройтерс американският президент Доналд Тръмп е поискал от Илон Мъск да ограничи достъпа на ВСУ до Starlink заради украинските набези с дронове на нефтопреработвателни заводи в Русия. През втората половина на октомври Украйна прекрати атаките и връзката бе възстановена. По-късно ВСУ поднови ударите, след като Русия многократно наруши условията на „енергийното примирие“, за което говори Тръмп.
Журналисти съобщават, че връзката е била ограничена по инициатива на самия Мъск. Той обвинява Украйна в използване на Starlink за „настъпателни“ удари с безпилотни летателни апарати.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2010
3
12.11 2026 в 16:58
2615
2
12.11 2026 в 13:54
2990
1
12.11 2026 в 13:48
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
ПБ защитиха промените за хора с увреждания, не отстъпват от предложенията си