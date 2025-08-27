Нови експлозии на пристанището в Хамбург, гасиха пожар с водни оръдия

Нови експлозии на пристанището в Хамбург тази нощ, пожарникарите гасиха с водни оръдия пламнали контейнери. Вчера беше потушен друг пожар, бушувал над 40 часа, предаде ДПА.
Експлозиите са регистрирани около 4 часа сутринта (5 часа бълг. време), уточнява БТА. Няма пострадали хора, съобщи говорител на противопожарната служба в северния германски град.
От пожарната служба поставиха водни завеси между контейнерите, за да предотвратят разпространението на пожара. Възстановителните работи продължават цял ден.
Предстои да се установят причините за пламъците на едно от най-натоварените пристанища в Европа.
Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург късно на 25 август, трима души пострадаха. Чуваха се експлозии, преди огънят да бъде овладян.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде