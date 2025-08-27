Нови експлозии на пристанището в Хамбург, гасиха пожар с водни оръдия

Пожар на пристанището в Хамбург

Нови експлозии на пристанището в Хамбург тази нощ, пожарникарите гасиха с водни оръдия пламнали контейнери. Вчера беше потушен друг пожар, бушувал над 40 часа, предаде ДПА.

Експлозиите са регистрирани около 4 часа сутринта (5 часа бълг. време), уточнява БТА.  Няма пострадали хора, съобщи говорител на противопожарната служба в северния германски град.

От пожарната служба поставиха водни завеси между контейнерите, за да предотвратят разпространението на пожара. Възстановителните работи продължават цял ден. 

Предстои да се установят причините за пламъците на едно от най-натоварените пристанища в Европа. 

Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург късно на 25 август, трима души пострадаха. Чуваха се експлозии, преди огънят да бъде овладян. 

