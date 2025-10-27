Норвегия заяви, че руската ракета ''Буревестник'' е била изстреляна от Нова земя

Русия е изстреляла ядрената крилата ракета с дълъг обсег "Буревестник" от островите Нова земя в Баренцово море, съобщи Норвежкото военно разузнаване, цитирано от "Ройтерс". Руският президент Владимир Путин съобщи, че изпитанието е преминало успешно.

От Кремъл обаче не разкриха откъде е била изстреляна ракетата с ядрено задвижване.

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов,

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

Нова Земя включва 2 големи острова – Северен и Южен, разделени от тесния (2-3 км) проток Маточкин Шар, и множество по-малки острови. Архипелагът е между Баренцово море, което е на запад, и Карско море, намиращо се на изток. На север е Северният ледовид океан, а на югозапад е норвежкият бряг.