Норвегия строи 27-километров тунел под морето с кръгово движение

Норвегия изгражда най-дългия и най-дълбок подводен пътен тунел в света. Съоръжението ще бъде с дължина 27 километра и ще преминава на 392 метра под морското ниво. Амбициозният проект има за цел да улесни пътуването по западното крайбрежие на страната, като замени съществуващите фериботни връзки с непрекъсната магистрала.

Тунелът носи името Rogfast – съкращение от „Rogaland fastforbindelse“, което означава постоянна пътна връзка в региона Рогаланд. Очаква се той да свърже по-бързо районите около Ставангер и Хаугесунд и да подобри транспортната свързаност между големите градове по крайбрежието, съобщава бТВ.

Строителството започва през януари 2018 г., но в края на 2019 г. работата е временно прекратена заради очаквано сериозно надхвърляне на първоначално планираните разходи. Това налага прекратяване на съществуващи договори и преструктуриране на проекта. Строителните дейности са възобновени в края на 2021 г., а завършването на тунела вече е планирано за 2033 г. Прогнозната стойност е около 25 милиарда норвежки крони, или приблизително 2,4 милиарда долара.

„Тунелът значително ще подобри свързаността по западното крайбрежие на Норвегия, като създаде по-бърза и по-надеждна връзка между регионите Ставангер и Хаугесунд“, обяснява Ан Брит Моен, ръководител на проекта в строителната компания Skanska, която изгражда северната част на съоръжението.

Именно този участък е най-дълбокият и е с дължина около 9 километра.

С изграждането на Rogfast пътуването между Берген и Ставангер – съответно втория и четвъртия по големина град в Норвегия по население – ще се съкрати с около 40 минути. Освен че ще улесни ежедневните пътувания до работа, новата връзка ще направи придвижването по крайбрежието по-бързо и предвидимо, без зависимост от разписанията на фериботите.

Съоръжението ще се състои от две отделни тръби, всяка с по две ленти за движение. Един от най-необичайните елементи в проекта е предвиден приблизително по средата на тунела – двойно кръгово движение, разположено на 260 метра под морското ниво.

То ще осигурява връзка с отделен тунел към остров Квитсьой – най-малката община в Норвегия.

С реализацията на проекта страната прави още една голяма крачка към изграждането на непрекъсната пътна магистрала по западното си крайбрежие, която ще премахне необходимостта от използване на фериботи по този маршрут.

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