Нобеловият институт проверява теч на информация за приза за мир

Норвежкият Нобелов институт ще проверява дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир, съобщава БТА, като се позова на Франс прес и норвежки медии.

Ролята на Норвежкия Нобелов институт е да подпомага норвежкия Нобелов комитет в определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир.

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Нито един експерт или медия не я сочеха сред фаворитите за престижното отличие. В нощта на четвъртък срещу петък, няколко часа преди обявяването на името на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75 процента до близо 73 процента в платформата за прогнози „Полимаркет“.

Пред агенция НТБ ръководителят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес заяви: "Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо“.

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, заяви, че за всеки случай ще бъде извършена проверка дали е имало изтичане на информация.

Ограничен брой хора знаят предварително името на лауреата на Нобеловата награда за мир, присъждана от 5-членния норвежки Нобелов комитет.