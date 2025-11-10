Ню Йорк, който каза ''не'' на Тръмп и ''да'' на Коледа

Ню Йорк официално влезе в празнично настроение – символът на Коледа в града, прочутото коледно дърво на „Рокфелер център“, вече е на мястото си. С издигането на гигантския норвежки смърч в Манхатън започва ежегодният коледен сезон, който привлича милиони посетители от цял свят.

Тази година избраното дърво е истински ветеран – на близо 100 години, засадено още през 20-те години на миналия век от прародителите на семейството, което го дарява. Висок е 23 метра, тежи над 11 тона и е пристигнал от малкото градче Ийст Грийнбуш, близо до Олбани. След като беше отсечено по-рано тази седмица, смърчът пропътува около 240 километра върху специална платформа и по пътя си предизвика десетки снимки, видеа и любопитни погледи.

Зрелище в сърцето на Манхатън

Пред „Рокфелер център“ се бяха събрали стотици хора, докато два крана повдигаха огромното дърво. Зрителите наблюдаваха всяко движение – от поставянето на ствола до първите етапи от стабилизирането му над известната пързалка за кънки, едно от най-обичаните зимни места в града.

Дарителката Джуди Ръс, от чиито земи идва дървото, сподели:

„Невероятно е, че дървото, засадено от прародителите на съпруга ми, ще стане център на коледните празници в Ню Йорк.“

Украса, достойна за легенда

През следващите дни смърчът ще бъде украсен с над 50 000 многоцветни LED светлини, енергийно ефективни и ярки и звезда „Сваровски“ от 408 килограма, дело на архитектa Даниел Либескинд – ослепителен финален акцент, който от години е част от традицията.

Официалното запалване на светлините ще се състои на 3 декември, като ще се излъчи в специално телевизионно предаване на живо, водено тази година от кънтри звездата Реба Макинтайър.

Дървото ще остане до средата на януари, след което – в духа на опазването на планетата и по-голямата устойчивост – ще бъде преработено в дървен материал за инициативите на организацията Habitat for Humanity, която строи достъпни домове за хора в нужда.

Традиция от Великата депресия до днес

Първото коледно дърво на „Рокфелер център“ е поставено през 1931 г., насред Голямата депресия. Тогава работници изправят шестметрова ела, украсена с ръчно изработени гирлянди – жест на надежда в трудните години.

Две години по-късно, през 1933-а, се провежда първата официална церемония по запалването на светлините – традиция, която продължава без прекъсване вече девет десетилетия.