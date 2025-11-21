Никола Саркози издава книга за живота си в затвора

Никола Саркози обяви, че На 10 декември ще излезе книгата на Никола Саркози „Дневникът на един затворник“, издадена от Fayard, собственост на Винсент Болоре, обяви самият Саркози, цитиран от АФП.

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която не съществува в затвора „Ла Санте“, където има много неща за чуване. За съжаление, шумът там е постоянен. Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора“, пише бившият президент, който прекара три седмици в парижкия затвор „Ла Санте“, преди да бъде освободен.

Припомняме, че на 21 октомври 70-годишният Саркози беше осъден на 5 години затвор за това, че е заговорничил за финансиране на президентската си кампания през 2007 г. с пари от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Неговите адвокати веднага подадоха молба за освобождаване, докато делото се разглежда отново през март догодина.

На 10 ноември, само 20 дни след осъждането на Саркози, Апелативният съд в Париж постанови временното му освобождаване под строги условия – забрана да напуска страната, да общува с лица, свързани с делото за незаконно либийско финансиране на кампанията му през 2007 г., и дори да се среща с правосъдния министър, който по-рано го бе посетил в затвора.

Решението беше взето от различен съдебен състав и не засяга основното обвинение – дали кампанията на Саркози е била финансирана от режима на Муамар Кадафи.

Съдът прецени единствено дали съществува риск бившият президент да се укрие или да възпрепятства разследването до началото на новия процес, насрочен за март.