Някога най-бързият в света кораб се превръща в подводен риф

Някога най-бързият в света лайнер, по-дълъг от „Титаник“ и прекосявал Атлантическия океан стотици пъти, ще стане най-големият изкуствен океански риф в света. За целта той е бил умишлено потопен край бреговете на Флорида.

Корабът SS United States почти 30 г. стоя на пристан във Филаделфия, след което беше превозен във Флорида. Сега той ще служи като дом за морски обитатели и ще се превърне в подводна забележителност за гмуркачите, съобщава Би Би Си.

Активисти неуспешно се опитваха да го съхранят и превърнат в музей. Преди корабът да бъде придобит от общината във Флорида, бяха разглеждани няколко предложения — освен музей, предлагаше се той да бъде използван и като плаващ хотел. Но нито едно от предложенията в крайна сметка не стана факт.

Докато продължаваха съдебните дела, корабът стоеше на различни пристанища, преминавайки от един собственик на друг.

След като лайнерът беше купен от един от окръзите във Флорида, беше решено той да бъде превърнат в един от многото изкуствени рифове край брега. Музей също ще бъде създаден — на сушата, посветен на историята на кораба. От 1952 до 1969 г., преди SS United States неочаквано да бъде изведен от експлоатация, с него през Атлантика са превозвани членове на кралски семейства и знаменитости.

На борда му са били Марлон Брандо, Коко Шанел, Дюк Елингтън, Салвадор Дали, Уолт Дисни, Джуди Гарланд и Кари Грант.

Бившите президенти на САЩ Хари Труман, Дуайт Айзенхауер и Джон Кенеди също са пътували с този кораб, а още преди да стане президент младият Бил Клинтън е прекосявал океана с него. Когато през 1962–1963 г. „Мона Лиза“ е била докарана в САЩ от Франция, обратно тя е била върната от SS United States.

Миналата година SS United States беше превозен от Филаделфия в Алабама за почистване и възстановителни работи. В понеделник корабът потегли в последното си пътуване — от Алабама към град Дестин във Флорида. Вчера беше проведена високоточна операция по потопяването на кораба, при която не бяха използвани взривни вещества.

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