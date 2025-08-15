Не му стига Путин: Тръмп се похвали с прекрасен разговор с Лукашенко

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „прекрасен“ разговор с президента на Беларус Александър Лукашенко.

Според американския лидер целта на разговора е била да благодари на самопровъзгласилия се лидер на Беларус за освобождаването на 16 затворници.

„Обсъждаме и освобождаването на още 1300 затворници. Разговорът ни беше много добър. Говорихме о много теми, включително посещението на Путин в Аляска. Очаквам с нетърпение да се срещна с Лукашенко в бъдеще“, написа Тръмп в Truth Social.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски направи изявление относно предстоящата 0среща на върха между президента на САЩ и кремълския диктатор. Според него сега е моментът да се сложи край на войната.

„Разчитаме на Америка. Готови сме, както винаги, да работим възможно най-продуктивно“, подчерта президентът.

Преди срещата си с Путин Тръмп коментира, че на нея ще бъде обсъден въпросът за размяната на територии, гаранциите за сигурност и други нюанси. Решението обаче щяло да си е на Украйна.