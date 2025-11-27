Наводнения и транспортни проблеми на остров Корфу и в Западна Гърция

Проливните дъждове, които от вчера обхванаха много райони в Западна Гърция, предизвикваха локални наводнения и проблеми с транспорта на остров Корфу и в областите Етолоакарнания и Теспротия, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.
Заради бурята "Адел" днес са затворени всички училища на Корфу. Близо до точката на преливане е и реката, която преминава край главния град на острова.
Полет от Атина не е успял да се приземи на летището в Корфу заради опасните условия и се е наложило да се върне в гръцката столица.
Наводнени са много сгради. Има свлачища и паднали дървета по пътната мрежа.
Отложено е било и заседание на общинския съвет заради наводнена зала.
Наводнения и свлачища има и в Етолоакарнания, където големи маси наносни материали са навлезли в селището Зевгараки в община Агринио и са предизвикали нахлуване на вода в околните къщи. Сложна е ситуацията и в селището Ривио, в което потоците са достигнали критични нива, а водата продължава да се покачва. Обширни наводнения има и в област Теспротия.
