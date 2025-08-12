Направиха аквапарк за кучета до Барселона (снимки и видео)

В Испания отвори врати първият в Европа аквапарк за кучета.

Той се намира в La Roca del Vallès, близо до Барселона, и предлага прохлада в летните жеги, както за кучетата, така и за техните собственици.

Аквапаркът разполага с два огромни басейна - за малки и големи кучета, както и пързалки, рампа за скокове, тревни площи за игра и зона за релакс.

Има зона с дюни за разхлаждане, и градини, където да играете с топка или фризби. Аквапаркът е оборудван с всякакви рампи за кучета, зони за скачане и пързалки. Цената за вход е 16, като билетът включва и кучето. Може да се стои цял ден.

За собствениците на кучетата има бар и ресторант, а за любимците им - фризьорски салон, който предлага и сешоар.

Това е вторият в света аквапарк за кучета и първият в Европа, пише Barcelona Segreta.