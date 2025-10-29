Най-тежка сега е ситуацията край Покровск, обяви Зеленски

Най-тежка сега е ситуацията край Покровск. Там, както и през предходните седмици, е най-голямата интензивност на бойните действия. Окупантите се опитват с всички методи да се закрепят, заяви тази вечер президентът на Украйна Володимир Зеленски.

В Купянск, според Зеленски, ситуацията остава сложна, "но през последните дни нашите сили имат по-голям контрол, продължаваме да защитаваме позициите си".

Подробно работим и по планирането на нашите далекобойни операции. Целта ни е да принудим Русия да спре войната по начин, който е възможен, по начин, който реално ще сработи, каза още президентът на Украйна.

    Покровск на практика е загубен.
     
