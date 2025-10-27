Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава

Юлиуш Висожински 27 октомври 2025 в 13:18 5178 5
BDSM и разузнаване

Снимка OFFNews
Дания е въвлечена в един от най-странните секс скандали в своята съвременна история

Дания е въвлечена в един от най-странните секс скандали в своята съвременна история. В центъра му е Ларс Финдсен – бившият директор на военното разузнаване, който е разследван не само за издаване държавни тайни, а и за налудни BDSM забавления.

Според информация на датското контраразузнаване 61-годишният Ларс Финдсен е крал луксозни велосипеди от гарите в Копенхаген, за да впечатли приятелката си. В замяна тя се съгласила да участва в садо-мазохистични сексуални игри във вила извън града.

През 2022 г. Финдсен беше арестуван по подозрение в държавна измяна. Той беше заподозрян, че е разкрил пред журналисти информация за сътрудничеството между Дания и САЩ при подслушването на европейски лидери, включително Ангела Меркел. Това е част от аферата, разкрита от Едуард Сноудън, която показа, че американските служби са използвали датски подводни кабели, за да събират данни от телефони и електронна поща на политици в Германия, Франция, Швеция и Норвегия.

Вътре в службите сътрудничеството с Вашингтон предизвика напрежение, тъй като е включвало и събиране на данни за датски граждани и институции – практика, забранена от закона.

Обвинението срещу Финдсен в държавна измяна в крайна сметка беше свалено, но той е бил поставен под наблюдение от датското контраразузнаване. В дома му са поставени скрити микрофони, чрез следени са контактите му с журналисти, както и личният му живот.

Така се стига до разкритията, че директорът на военното разузнаване краде велосипеди, изпраща SMS-и с текст "канабис" и има необичайни сексуални предпочитания.

А тези разкрития впоследствие са разказани в детайли на лидерите на парламентарно представените датски партии по време на конфиденциална среща с представители на контраразузнаването и министерството на правосъдието. 

Ларс Финдсен твърди, че контраразузнаването и министерството на правосъдието "нечестно и неприлично" са оповестили подробности от личния му живот, които дават невярна представа за личността му. Той настоява, че просто е "взимал изоставени велосипеди", но това нямало никаква връзка със сексуалния му живот.

В момента бившият директор на военното разузнаване води дело срещу държавата и иска символично обезщетение от 6 670 евро.

    4246

    5

    БотоксПутю

    27.10 2025 в 15:04

    -0
    +0
    Та да не се чудим защо трупата на "Чалга телевизията" в НС се опита да внесе проекто-закон, защитаващ индивиди като коментирания в дописката, дето щял да съди държавата си.

    3537

    4

    Деспин Митрев

    27.10 2025 в 14:26

    -0
    +0
    Всички такива са над закона. Буквално. И преди и сега, и на изток и на Запад. И у нас! Самият той повзволил подслушване на милиони сънародници, пък него да подслушват - не искал! А една щанга в главата иска ли?!

    500

    3

    Незначителен червей

    27.10 2025 в 14:25

    -0
    +0
    Точно. Странен но не луд. Особняк. Само особняци могат да стигнат високо в обществената структура. Другите не превличат внимание и не печелят. Затова само идиоти управляват тълпата.

    3000

    2

    tahomir

    27.10 2025 в 14:18

    -0
    +0
    Правилините думи са налудничав и налудничави - налуден се използва за тежки психични отклонения или заболявания. Тоя може да е странен, но не е луд.

    18661

    1

    cepcem

    27.10 2025 в 13:22

    -0
    +13
    Крадец, наркоман и извратеняк - тоя да не е руснак, бе?
     
