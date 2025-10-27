Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава

Дания е въвлечена в един от най-странните секс скандали в своята съвременна история. В центъра му е Ларс Финдсен – бившият директор на военното разузнаване, който е разследван не само за издаване държавни тайни, а и за налудни BDSM забавления.
Според информация на датското контраразузнаване 61-годишният Ларс Финдсен е крал луксозни велосипеди от гарите в Копенхаген, за да впечатли приятелката си. В замяна тя се съгласила да участва в садо-мазохистични сексуални игри във вила извън града.
През 2022 г. Финдсен беше арестуван по подозрение в държавна измяна. Той беше заподозрян, че е разкрил пред журналисти информация за сътрудничеството между Дания и САЩ при подслушването на европейски лидери, включително Ангела Меркел. Това е част от аферата, разкрита от Едуард Сноудън, която показа, че американските служби са използвали датски подводни кабели, за да събират данни от телефони и електронна поща на политици в Германия, Франция, Швеция и Норвегия.
Вътре в службите сътрудничеството с Вашингтон предизвика напрежение, тъй като е включвало и събиране на данни за датски граждани и институции – практика, забранена от закона.
Обвинението срещу Финдсен в държавна измяна в крайна сметка беше свалено, но той е бил поставен под наблюдение от датското контраразузнаване. В дома му са поставени скрити микрофони, чрез следени са контактите му с журналисти, както и личният му живот.
Така се стига до разкритията, че директорът на военното разузнаване краде велосипеди, изпраща SMS-и с текст "канабис" и има необичайни сексуални предпочитания.
А тези разкрития впоследствие са разказани в детайли на лидерите на парламентарно представените датски партии по време на конфиденциална среща с представители на контраразузнаването и министерството на правосъдието.
Ларс Финдсен твърди, че контраразузнаването и министерството на правосъдието "нечестно и неприлично" са оповестили подробности от личния му живот, които дават невярна представа за личността му. Той настоява, че просто е "взимал изоставени велосипеди", но това нямало никаква връзка със сексуалния му живот.
В момента бившият директор на военното разузнаване води дело срещу държавата и иска символично обезщетение от 6 670 евро.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
5
27.10 2025 в 15:04
3537
4
27.10 2025 в 14:26
500
3
27.10 2025 в 14:25
3000
2
27.10 2025 в 14:18
18661
1
27.10 2025 в 13:22
Тръмп: Путин да сложи край на войната, вместо да тества ракети
Кризата с боклука в Люлин и Красно село остава засега
Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава
Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава
Тръмп: Путин да сложи край на войната, вместо да тества ракети