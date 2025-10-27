Най-налудният секс скандал, който може да сполети една европейска държава

Дания е въвлечена в един от най-странните секс скандали в своята съвременна история. В центъра му е Ларс Финдсен – бившият директор на военното разузнаване, който е разследван не само за издаване държавни тайни, а и за налудни BDSM забавления.

Според информация на датското контраразузнаване 61-годишният Ларс Финдсен е крал луксозни велосипеди от гарите в Копенхаген, за да впечатли приятелката си. В замяна тя се съгласила да участва в садо-мазохистични сексуални игри във вила извън града.

През 2022 г. Финдсен беше арестуван по подозрение в държавна измяна. Той беше заподозрян, че е разкрил пред журналисти информация за сътрудничеството между Дания и САЩ при подслушването на европейски лидери, включително Ангела Меркел. Това е част от аферата, разкрита от Едуард Сноудън, която показа, че американските служби са използвали датски подводни кабели, за да събират данни от телефони и електронна поща на политици в Германия, Франция, Швеция и Норвегия.

Вътре в службите сътрудничеството с Вашингтон предизвика напрежение, тъй като е включвало и събиране на данни за датски граждани и институции – практика, забранена от закона.

Обвинението срещу Финдсен в държавна измяна в крайна сметка беше свалено, но той е бил поставен под наблюдение от датското контраразузнаване. В дома му са поставени скрити микрофони, чрез следени са контактите му с журналисти, както и личният му живот.

Така се стига до разкритията, че директорът на военното разузнаване краде велосипеди, изпраща SMS-и с текст "канабис" и има необичайни сексуални предпочитания.

А тези разкрития впоследствие са разказани в детайли на лидерите на парламентарно представените датски партии по време на конфиденциална среща с представители на контраразузнаването и министерството на правосъдието.

Ларс Финдсен твърди, че контраразузнаването и министерството на правосъдието "нечестно и неприлично" са оповестили подробности от личния му живот, които дават невярна представа за личността му. Той настоява, че просто е "взимал изоставени велосипеди", но това нямало никаква връзка със сексуалния му живот.

В момента бившият директор на военното разузнаване води дело срещу държавата и иска символично обезщетение от 6 670 евро.