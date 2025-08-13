Най-малко 20 мигранти се удавиха край остров Лампедуза

Най-малко 20 души са загинали, след като две лодки с мигранти се преобърнаха край бреговете на остров Лампедуза, предава ANSA.

Италианските спасителни екипи описват операцията като "изключително сложна".

Оцелелите към момента са над 70 души. Засега се знае, че на двете лодки е имало между 90 и 100 души.

Едната лодка е започнала да потъва - в този момент част от мигрантите са паднали във водата, докато са се опитвали да се качат на другата лодка. Втората лодка е започнала да потъва от претоварване.

Двете лодки са идвали от либийската столица Триполи, твърдят оцелелите мигранти.

Кристина Палма, заместник-директор на кризисния център в Лампедуза, заяви, че спасителните екипи на острова са приютили оцелелите мигранти и са се погрижили за тях.