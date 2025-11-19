Най-малко 15 са убити в Ливан при израелски въздушни удари

19 ноември 2025
Хора са се събрали пред болницата в ливанския град Сайда

Снимка БТА/АП

Най-малко 15 души бяха убити при израелски въздушни удари в съседен Ливан вчера, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Според местното министерство на здравеопазването в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда са загинали 13 души.

Това е най-смъртоносното израелско нападение в Ливан след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня с местното движение "Хизбула" преди година, коментира АП. Израелската армия твърди, че е поразила тренировъчен лагер на "Хамас". 

В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан. То увери, че при атаката са били убити цивилни. 

По-рано ливанското Министерство на здравеопазването съобщи за двама убити при отделни израелски удари с дронове в град Бинт Джбейл, също в южната част на страната.

В Ливан живеят около 220 хиляди палестински бежанци, по-голямата част от които са настанени в лагери, по данни на ООН. 

