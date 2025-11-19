Най-големият пожар в японски град от близо половин век

Пожар в японския град Оита обхвана над 170 сгради и взе една жертва, съобщават световните агенции. Това го превръща в най-големия градски пожар в Япония от 50 години насам. 

Пожарът е избухнал във вторник вечерта, като е изгорил 48 900 кв.м - площ колкото седем футболни игрища, отбелязва Ройтерс. 

Бедствието в южния крайбрежен японско град е принудило 175 жители от района да потърсят убежище в кризисен център според информация на японската агенция за управление при пожари и бедствия. 

„Поднасяме искрени съболезнования на всички жители, които са принудени да се евакуират в студа. Изказваме благодарност към пожарникарите, местните власти, силите за отбрана и полицията за техните усилия на първа линия. Правителството ще продължи да оказва максимална подкрепа в тясно сътрудничество с местните власти“, написа японският премиер Санае Такаичи в пост в X. 

Пожарът е прекъснал електрозахранването на 300 домакинства в района според японската енергийна компания Kyushu Electric Power, цитирана от Ройтерс. 

 

