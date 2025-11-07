Над 40 подземни училища се строят в Харковска област

Трийсет и осем подземни училища се строят в Харков и областта, а седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, цитиран от Укринформ.

По думите му, всичките 38 обекта се финансират по държавната програма "Офлайн училище", която има за цел да осигури безопасно присъствено обучение в райони, изложени на постоянна заплаха от обстрел.

В рамките на двудневна инспекция министърът е посетил 21 строителни обекта, като в 5 от тях вече се провеждат учебни занятия. Целта на визитата му е била да оцени напредъка по проектите и да определи нуждите на местните общности преди формирането на бюджета за следващата година, по-специално за завършване на съоръженията, планирани за доставка до края на тази година.

Лисовий подчерта, че поради близостта на региона до фронтовата линия строителните екипи са работили в изключително трудни условия - често на смени, без електричество или стабилна връзка. Строителните екипи са работили с изключителна всеотдайност и упоритост, за да завършат обектите възможно най-бързо и да осигурят на децата безопасни класни стаи, като дейностите продължават дори по време на обстрел.

Той допълни, че подземните училища са част от държавната политика за възстановяване на присъственото образование в условия на сигурност.

„Дори в зоните на бойни действия децата имат право на образование и нормален училищен живот. Планираме да разширим програмата допълнително така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено, заедно с връстниците си, в безопасна среда“, заяви Лисовий.

Укринформ отбелязва, че в град Писочин, Харковска област, в момента се строи първата подземна детска градина в Украйна.