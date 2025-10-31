На 20 километра от фронта: Как Харков посреща есента и Хелоуин

От сивата зона до началото на град Харков разстоянието е 20 километра. Въпреки постоянните атаки с ракети, Шахеди, FPV дронове, Мълнии, управляеми авиобомби и други, градът се радва на есента.
Тук дискусии за и против Хелоуин няма. Хората, които имат настроение - празнуват. Голяма част от военните, даже и не знаят, че има празник, тъй като ситуацията на фронта не е лесна.
Днес по центъра имаше деца в костюми и с грим. Магазините и заведенията са украсени.
В парк "Шевченко" има фотозона, където хора от всички възрасти се снимат. Направиха я преди седмица. Все още има опашки от желаещи, да запаметят в кадър есента на 2025 година.
Хелоуин и есента се сливат в общи украси.
Неотдавна в Екопарк Фелдман, който беше разрушен през 2022 година, се проведе фестивал на хризантемата. В другата му част - фестивал на тиквата. Имаше много посетители, въпреки лошото време. А и организаторите се бяха постарали, както с приготовленията, така и с рекламата.
Днес попитах една приятелка, какво би казала на хората в България, които дискутират относно Хелоуин:
"Да се радват, че не живеят във война и имат време за такива спорове."
