Москва: Рано е за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на Путин на път за Будапеща

OFFNews 18 октомври 2025 в 16:39 1509 1
Путин

Снимка Getty images
Владимир Путин

Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство, каза руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. 

Въпрос, който си поставят и от руска и украинска страна е как би пристигнал в Будапеща руският президент Владимир Путин за предстоящата си среща с американския президент Доналд Тръмп.

"Още е рано", каза Александър Грушко пред РИА "Новости", в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област, както и Беларус.

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината.

След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

    4060

    1

    bursuk

    18.10 2025 в 17:11

    -0
    +3
    Ще се престорим както той се престори на неразбрал 2 пъти и свали цивилни самолети и ще го отстреляме. Целият свят ще ни благодари после :D
     