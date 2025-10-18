Москва: Рано е за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на Путин на път за Будапеща

Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство, каза руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко.
Въпрос, който си поставят и от руска и украинска страна е как би пристигнал в Будапеща руският президент Владимир Путин за предстоящата си среща с американския президент Доналд Тръмп.
"Още е рано", каза Александър Грушко пред РИА "Новости", в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.
Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област, както и Беларус.
На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината.
След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.
Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.
4060
1
18.10 2025 в 17:11
