Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Шойгу

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“ при подготвян опит за убийство срещу секретаря на Съвета за сигурност

OFFNews 18 ноември 2025 в 07:41 624 2
Сергей Шойгу

Снимка БТА/АП
Сергей Шойгу

ФСБ (контраразузнавателната служба) е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщиха руските държавни медии.

По данни на ФСБ нападението е било планирано да бъде извършено по време на частно посещение на Шойгу на гробище в Москва. Близо до гроба на негови роднини трябвало да бъде задействана експлозия. Службите твърдят, че са установили „украинска следа“ и са осуетили подготовката на атаката, но не са предоставени доказателства за тези обвинения.

Твърди се, че нападението е било подготвяно от саботажна група, която, според руски източници, ФСБ е разкрила в начален етап, пише БГНЕС.

Задържани са трима съучастници в заговора: двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска държава, предаде ТАСС. Предполагаемият поръчител е гражданинът на Таджикистан Джалолидин Шамсов, който се намира в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

    3710

    2

    Д-р Мазникуров

    18.11 2025 в 08:47

    -0
    +0
    Интересно защо ли Кирило Буданов да си хаби ресурсите и времето са такъв безполезен и безгласен тъпунгер като Шойгу, ама нейсе ... Да отчитат пак "успехи", старание и "пабедьи" ватниците грозни пред Началството ...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    18.11 2025 в 08:28

    -0
    +3
    Тоя чукча от много време е извън играта и е пратен от Батюшката на синекурна дължност, точно като Митя пияндето, украинците няма да си хабят ресурсите за мръшляк като него.
     
